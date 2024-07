Brasil teve pênalti não marcado em Vini Jr contra a Colômbia - Ezra Shaw/ Getty Images via AFP

Publicado 03/07/2024 12:41

errou ao não assinalar pênalti em Vini Jr na partida entre Brasil e Colômbia, pela Copa América, na última terça (2), em Santa Clara, que terminou empatada em 1 a 1. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o time brasileiro. Estados Unidos - A Conmebol admitiu, nesta quarta-feira (3) que a arbitragemna partida entre. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o time brasileiro.

"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo", reconheceu a Conmebol.

No entendimento do árbitro de vídeo, o lateral Muñoz "belisca a bola" antes de atingir Vini Jr e por isso a revisão não foi recomendada ao árbitro principal Jesús Valenzuela. Foram quase dois minutos analisando o lance no vídeo.

Após uma atuação ruim contra a Colômbia, o Brasil ficou em segundo lugar de seu grupo na Copa América. Nas quartas de final, a equipe de Dorival Jr enfrentará o Uruguai, no sábado (6), às 22h (de Brasília), em Las Vegas.