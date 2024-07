Bronny James foi apresentado no Los Angeles Lakers - AFP

Bronny James foi apresentado no Los Angeles LakersAFP

Publicado 03/07/2024 12:58 | Atualizado 03/07/2024 13:02

Rio - Filho de LeBron James, o armador Bronny James foi apresentado oficialmente no Los Angeles Lakers. O primogênito do astro da franquia foi a 55ª escolha do Draft da NBA, o recrutamento de universitários da liga norte-americana de basquete.

Bronny, de 19 anos, esteve acompanhado dos pais LeBron e Savannah James. Ele também esteve junto do gerente geral Rob Pelinka e do treinador JJ Redick, além do armador Dalton Knecht, que foi selecionado pela franquia na primeira rodada.

"Ainda não nos falamos profundamente sobre isso (jogar junto com o pai) porque ainda tenho a Summer League, mas basicamente levo o que ele já me falou ao longo da minha vida. Método de trabalho, tudo que vem pela frente, trabalhar, escutar os treinadores, coisas assim, é o que me diz na vida", disse.

No último ano, Bronny teve uma parada cardíaca durante um treino do time da Universidade do Sul da Califórnia. O jogador foi levado ao hospital e, após três dias, foi liberado. Segundo os médicos, o filho de LeBron James sofre de cardiopatia congênita, condição tratável e que não impede de atuar no basquete.

Foram meses de recuperação. Na última temporada, Bronny perdeu alguns jogos e, por isso, foi reserva, tendo médias modestas de apenas 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências por partida. A entrada do filho de LeBron James na liga gerou críticas e muitos alegaram que ele se beneficiou de privilégios.

"Com certeza amplifica a pressão um pouco. Vejo as coisas na mídia, as pessoas comentando, que eu não merecia a oportunidade, mas lido com isso toda minha vida. Não é nada diferente, um pouco amplificado, mas eu posso lidar com isso", afirmou.

LeBron James nunca escondeu o desejo de jogar ao lado do filho. Portanto, a escolha de Bronny no Draft poderia significar um acordo também com o astro. Os Lakers, no entanto, fizeram esforço para selecionar o jovem, afastando a maioria dos interessados, também com o intuito de renovar com o craque.

Com apenas 1,87m, Bronny não é alto para os padrões da NBA. O jovem, no entanto, é conhecido por sua força e velocidade, mas peca na criação de jogadas e espaços em quadra. O Los Angeles Lakers terá muito trabalho para desenvolvê-lo, mas aposta em LeBron James para acelerar o processo.