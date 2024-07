Ramón Díaz está perto do Corinthians - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/07/2024 12:10 | Atualizado 03/07/2024 12:18

Rio - O ex-treinador do Vasco, Ramón Díaz, de 64 anos, está perto de acertar com um novo clube brasileiro. De acordo com informações do jornalista argentino "César Luis Merlo", as partes estão próximas de um acordo até o fim de 2025.

Ramón Díaz deixou o Vasco no dia 27 de abril, após goleada sofrida para o Criciúma. Ele trabalhou no Cruz-Maltino por nove vezes. Chegou ao clube no meio do Brasileiro do ano passado e foi bem sucedido na luta contra o rebaixamento para a Série B.



Em 2020, Ramón chegou a ser anunciado como treinador do Botafogo, mas devido a problemas de saúde, enviou seu filho Emiliano para iniciar o trabalho no Alvinegro. Acabou demitido menos de 20 dias depois, sem dirigir a equipe, após uma sequência negativa.



No Alvinegro Paulista, caso seja contratado, o treinador terá mais um desafio complicado, afinal, o clube está na penúltima colocação do Brasileiro, com apenas nove pontos conquistados em 13 partidas até o momento.