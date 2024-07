A Vila Olímpica de Paris recebeu cerca de 16 mil unidades da cama 'anti-sexo' - Reprodução / X

A Vila Olímpica de Paris recebeu cerca de 16 mil unidades da cama 'anti-sexo'Reprodução / X

Publicado 03/07/2024 09:31 | Atualizado 03/07/2024 10:01

A menos de um mês para o início dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, França, um detalhe curioso da Vila Olímpica, ponto de residência dos atletas na cidade, chama atenção. Os quartos foram equipados com mais de 16 mil camas que ganharam o infame apelido de "anti-sexo".

Elas são feitas a partir de um papelão 100% reciclável pelo motivo de sustentabilidade, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI). No entanto, os esportistas desconfiam que o objetivo real da frágil estrutura da mobília é reduzir relações sexuais. O material é utilizado desde os jogos de Tóquio 2020, quando o contato íntimo era desestimulado por causa da pandemia do coronavírus.

Segundo a Airwave, fabricante japonesa do produto, as camas, que chegaram à capital francesa no último mês de maio, são resistentes, suportam até 200 kg e não desmontariam mesmo que duas pessoas se relacionassem em cima delas.

É um fato conhecido que as Vilas Olímpicas são palco para diversas escapadas românticas e festas "animadas" entre os atletas. Segundo disse à "ESPN" o nadador americano Ryan Lochte, ouro nos 400 m medley em Londres 2012, "uns 70%, 75% praticam" atos sexuais nas residências. Na edição deste ano, o COI disponibilizará 300 mil camisinhas para as delegações, treinadores e equipes de suporte.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam em 26 de julho e duram até 11 de agosto. Esta será a terceira vez que a capital francesa sedia os jogos; as outras foram em 1900 e 1924.