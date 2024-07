Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense recentemente - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/07/2024 09:21 | Atualizado 03/07/2024 09:24

Rio - Ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, recebeu uma consulta do Corinthians, sobre a possibilidade de substituir António Oliveira. O atual campeão da Libertadores agradeceu o interesse, mas acabou recusando entrar em uma negociação. As informações são da rádio "Bandeirantes".

Diniz encerrou no último dia 24 sua passagem de mais de dois anos pelo Fluminense. Na última semana, após conceder uma entrevista coletiva emocionada, o treinador afirmou que deverá fazer uma pausa na atual temporada.



"Não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei. Quero descansar alguns dias. Sentimento imenso de gratidão pelo Fluminense e de tristeza por terminar assim. É muita lembrança, muita emoção vivida... (se emocionada novamente) e vai ficar marcado", afirmou.



Além do Corinthians, Fernando Diniz recebeu a consulta de outros clubes como Vasco e Athletico-PR. Em ambos, o treinador agradeceu o interesse, mas optou por seguir sem trabalhar.



Sem Diniz, o Alvinegro tem duas opções para assumir o comando. Fabio Carille, que dirige o Santos, e conquistou o Brasileiro em 2017 é o favorito, porém, o ex-treinador do Vasco, Ramón Díaz, também é bem avaliado e pode ser uma opção mais simples por estar desempregado.