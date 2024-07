Brasil não teve boa atuação contra a Colômbia - AFP

Publicado 03/07/2024 08:50

Rio - O empate com a Colômbia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América foi tema dos principais jornais esportivos do mundo, e o desempenho da seleção brasileira alvo de críticas. As publicações viram o resultado com sabor de derrota e criticaram sobretudo o desempenho da equipe de Dorival Júnior na partida.

O jornal espanhol "AS" analisou a atuação de Vini Jr e afirmou que o ídolo do Real Madrid acabou sendo ofuscado pelo veterano do São Paulo, James Rodríguez, na partida da última terça-feira.



"Todos os olhares estavam postos em cima de um nome: Vinicius Jr. Depois de ser o nome do jogo contra o Paraguai, o melhor camisa 7 tinha que aparecer novamente. Mas a variante James Rodríguez quis aparecer para anular o Bola de Ouro", disse.



O jornal argentino "Olé" afirmou que o Brasil esteve muito distante da sua identidade e que acabou dominado pela Colômbia. O resultado fez a Seleção avançar em segundo lugar no grupo D.



“Poucas vezes o Brasil esteve tão longe de parecer com o Brasil. Tão divorciado de sua identidade, sua clássica alegria, de seu futebol. Tão impotente, tão inofensivo, tão frágil como se viu contra a Colômbia, além de uma tímida reação no final", publicou.