Musa do Manchester City, Alaska Clarke - Reprodução / Instagram

Musa do Manchester City, Alaska ClarkeReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 14:20

Rio - A musa do Manchester City, Alaska Clarke, faz muito sucesso no OnlyFans, e tem muitos seguidores no Instagram. Porém, uma atitude polêmica da modelo no ano passado gerou muita repercussão. Ela enviou nudes para desconhecidos em um aeroporto.

fotogaleria

"Enviando nudes para caras aleatórios no aeroporto com o AirDrop", disse a modelo em sua conta no TikTok, acumulando mais de 2 milhões de visualizações apenas nesta publicação.

A atitude irritou alguns seguidores que questionaram se a atitude da modelo não teria sido de assédio. Alaska negou qualquer arrependimento sobre o ocorrido.



“Tenho certeza de que fazer isso é ilegal”, opinou um seguidor. “Há crianças e pessoas casadas no aeroporto”, ressaltou outra. “Não é considerado um assédio sexual ou algo assim?”, questionaram seus seguidores.