Publicado 03/07/2024 13:37

Rio - O Vasco recebeu um prazo de 10 dias da Justiça do Trabalho para regularizar o pagamento do Regime Centralizado de Execuções. O despacho foi assinado pelo juiz Igor Fonseca Rodrigues. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Expresso 1923".

Se a determinação não for cumprida, a Justiça autorizará execução forçada das dívidas. Assim, o clube será obrigado a quitar os débitos de uma vez só, com risco de penhora e bloqueio de bens. O Cruz-Maltino está em atraso com a parcela referente ao mês de maio.

"[...] intime-se o clube e a SAF para que procedam ao depósito em 10 dias, sob pena de encerramento do RCE e posterior conversão em regime de execução forçada", diz um trecho do despacho.



O acordo feito com credores prevê que o Vasco é obrigado a pagar o RCE até o dia 5 de cada mês, com tolerância de 20 dias em caso de atraso. O clube chegou a atrasar alguns dias o pagamento, mas nunca havia virado o mês.