Gerson, o Canhotinha de Ouro, critica atuação da seleção brasileira Reprodução / YouTube

Publicado 03/07/2024 15:20 | Atualizado 03/07/2024 16:52

Rio - Após o empate entre Brasil e Colômbia, em 1 a 1 , na noite desta terça-feira (2), o campeão mundial de 1970 Gerson, de 83 anos, usou as redes sociais para detonar a atuação da Seleção durante a partida. No Instagram, o Canhotinha de Ouro publicou um vídeo mostrando sua indignação.

Em seu perfil, o ex-jogador publicou um corte do vídeo em que analisa o jogo da seleção brasileira. "Nós levamos um passeio de um time, de uma seleção boa, mas que não é de boca cheia, de boca vazia. Agora, é uma seleção que se impõe pelo toque de bola. Parecia que que as camisas estavam trocadas e a galera toda gritando olé. Porr*, nós vamos tomar olé do time da Colômbia? Ou eu não sei mais porr* nenhuma ou a coisa está feia, realmente está. Tem que mudar tudo", detonou ele.



Em seu canal do YouTube, Gerson criticou os jogadores e as posições em que jogaram. Ele ainda falou sobre as constantes brigas que surgem dentro de campo durante as partidas. "Seu treineiro, vai morrer abraçado com esse meio de campo, que eu estou cansado de dizer que é uma porcaria. Os caras sabem jogar? Paquetá sabe, mas quer brigar com todo mundo. João Gomes não sabe jogar. Ele joga para o lado e para trás. Onde é que ele viu que João Gomes é o armador do time? Ô Dorival, porr*, para com isso"

Um dos pontos abordados por ele foi a forma com que os atletas jogam na Seleção, que é completamente diferente de como jogam em seus times. "O jogo do Brasil não é esse! Esses caras não jogam assim no time deles, lá na Europa. Cadê o jogo? O jogo não aparece. Eu, sinceramente, não gostei da seleção brasileira", disse.

Segundo Gerson, o jogo entre Brasil e Colômbia só não teve um resultado pior porque os jogadores colombianos também não apresentaram suas melhores versões. "Jhon Arias não jogou nada. Se o Arias tivesse jogado, vou colocar por baixo, 5% do que ele joga no Fluminense, sabe quanto seria o jogo? 3 a 1 Colômbia, tranquilamente", opinou.

A Seleção avançou às quartas de final da Copa América 2024 como a segunda colocada do Grupo D. Com uma atuação que deixou a desejar, Raphinha, de falta, abriu o placar para o Brasil, mas Muñoz deu números finais ao confronto na reta final do primeiro tempo. Na próxima fase do torneio, a Canarinho enfrentará o Uruguai, que foi líder do Grupo C. As duas seleções medirão forças no próximo sábado, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Nevada.