Firmino e a mulher foram consagrados pastores de igreja de Alagoas - Reprodução / Instagram

Firmino e a mulher foram consagrados pastores de igreja de AlagoasReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 16:13

Rio - Roberto Firmino surpreendeu os internautas ao anunciar que havia se tornado pastor evangélico ao lado da mulher, Larissa Firmino. No Instagram, o ex-atacante da seleção brasileira contou que foi consagrado durante o aniversário de 3 anos da igreja que ajudou a fundar em Maceió (AL).

fotogaleria

Na publicação, Firmino explicou que não tinha a intenção de se tornar pastor, mas que foi ordenado por Deus a assumir o cargo. "Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja nasceu no coração de Deus e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito", iniciou ele no post.

"É tudo sobre o poder dele, já que em nós não há mérito nenhum. Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico, Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo um anseio queima em nossos corações… que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora temos outro anseio e responsabilidade… ser pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino", seguiu.

"Hoje somos totalmente constrangidos quando vemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre nós. Ele realmente escolhe os improváveis! Obrigado, Jesus", finalizou Firmino. Nos comentários, outros jogadores se mostraram felizes pela nova fase do atleta.



"Glória a Deus pela vida de vocês", escreveu Pedro, do Flamengo. "Glória a Deus", disse o ex-jogador Kaká. "Glória a Deus! Que Ele te use poderosamente. Que você e sua família sejam fortalecidos e cada vez mais abençoados", desejou o goleiro César Bernardo.