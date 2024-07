Lando Norris liderou o primeiro treino livre no GP da Grã-Bretanha - Joe Klamar / AFP

Lando Norris liderou o primeiro treino livre no GP da Grã-BretanhaJoe Klamar / AFP

Publicado 05/07/2024 10:25 | Atualizado 05/07/2024 10:26

Rio - Lando Norris brilhou na primeira atividade do GP da Grã-Bretanha. O piloto britânico liderou o primeiro treino livre no Circuito de Silverstone, nesta sexta-feira (5), e ficou à frente de Lance Stroll, da Aston Martin, e do companheiro de equipe Oscar Piastri.

O piloto britânico, que busca a primeira vitória em casa na Fórmula 1, fez o tempo de 1m27s420. Após bater com Max Verstappen na Áustria e terminar sem pontuar, Norris chegou em Silverstone com fome de vitória e buscando recuperar os pontos perdidos.

George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, foram os outros britânicos que entraram na pista e ficaram em quinto e sétimo, respectivamente. Já a dupla da Ferrari formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz apareceu em oitavo e nono. Verstappen, Alonso e Ocon completaram o top 10.

O primeiro treino livre em Silverstone também contou com a participação de três calouros: Jack Doohan (Alpine), Franco Colapinto (Williams) e Isack Hadjar (Red Bull). Já Oliver Bearman, que será titular da Haas em 2025, correu pela equipe durante a atividade e ficou em 14º lugar, à frente dos novatos.

O GP da Grã-Bretanha é a 12ª etapa da temporada da Fórmula 1. A corrida acontece no próximo domingo (7), às 11h (de Brasília), no Circuito de Silverstone.