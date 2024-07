Kauê foi titular do Botafogo na vitória sobre o Cuiabá - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2024 22:30

Rio - O Botafogo venceu o Cuiabá na noite da última quarta-feira (3) , fora de casa, em partida que marcou a necessidade de mudança no meio-campo. O técnico Artur Jorge optou pela entrada do jovem Kauê, que voltou ao plantel nas últimas semanas e contribuiu com o gol que abriu o placar na Arena Pantanal.

A troca foi necessária devido ao desfalque do meia Tchê Tchê. O camisa seis sofreu uma entrada dura no empate com o Vasco e precisou levar seis pontos na perna direita, ficando afastado dos trabalhos de preparação para o jogo pela 14ª rodada do Brasileirão.

De opções no setor, Artur Jorge tinha Óscar Romero para criação, Danilo Barbosa para uma postura mais defensiva, além de Diego Hernández e Patrick de Paula. No entanto, nenhum se assemelha às características de Tchê Tchê.

Quem entra bem em tal encaixe é Kauê. Segundo volante de ofício, o jovem já foi utilizado no início da temporada por Tiago Nunes e Fabio Matias ocupando o corredor. O camisa 25 tem como principais características potencial físico e aproximação no terço final - assim sai o gol, com pressão pelo lado direito e finalização do jovem do outro lado, de longe, junto ao trio de ataque formado por Júnior Santos, Luiz Henrique e Eduardo.

A tendência é que Kauê dê mais um passo para trás no elenco do Botafogo. O Glorioso acertou a contratação do volante Allan, que pode ser utilizado nas três funções do meio-campo, e Thiago Almado, que, naturalmente, aparece como potencial titular pela esquerda.