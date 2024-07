Confira o resultado do segundo treino livre do GP da Inglaterra: 20º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min28s122 19º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min27s916 18º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min27s813 17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min27s809 16º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min27s745 15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min27s743 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min27s732 13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min27s645 12º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min27s381 11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s372 10º - George Russell (ING/Mercedes), 1min27s294 9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min27s274 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min27s249 7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s233 6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s202 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s150 4º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min26s990 3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min26s983 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s880 1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s549 Os pilotos voltam para a pista de Silverstone às 7h30 de sábado para o terceiro e último treino livre. A definição do grid de largada começará às 11h, com o treino classificatório. No domingo, a corrida tem largada marcada para as 11 horas. A sessão foi marcada pelas temperaturas baixas do começo ao fim. A partir da metade da sessão, a previsão de chuva fez as equipes serem mais cautelosas na pista. A quatro minutos do fim, uma garoa começou a cair em Silverstone. E alguns pilotos, como Lewis Hamilton, chegaram a testar os pneus intermediários nos segundos finais do treino.

O tricampeão mundial esteve longe de empolgar nesta sexta. Na segunda sessão livre, foi apenas o sétimo mais veloz, com 1min27s233. No início do dia, havia sido o quarto melhor, com 1min27s729. Já o local George Russell, vencedor do GP da Áustria, no domingo passado, foi apenas o 10º colocado, com 1min27s294.