Michael Schumacher: alemão é heptacampeão mundial de Fórmula 1 - Reprodução

Michael Schumacher: alemão é heptacampeão mundial de Fórmula 1Reprodução

Publicado 05/07/2024 15:19

Alemanha - A polícia da Alemanha prendeu, na última quinta-feira (4), um ex-segurança da família de Michael Schumacher. Segundo o Ministério Público de Wuppertal, ele é suspeito de participar da chantagem com fotos do heptacampeão da Fórmula 1 aos familiares.

O homem foi preso na cidade vizinha Wulfrath. Para as autoridades, foi ele o responsável por digitalizar fotos privadas da família e repassá-las aos chantagistas e tinha expectativa de receber uma grande quantia pelo serviço.



a polícia prendeu um pai e um filho no estacionamento de um supermercado pela participação no crime. Uma mulher também foi detida, mas liberada em seguida. O ex-segurança é o terceiro suspeito preso em duas semanas. Antes,. Uma mulher também foi detida, mas liberada em seguida.

O crime

A quadrilha exigia milhões da família de Schumacher para não divulgar fotos íntimas do ex-piloto. Eles chegaram a enviar alguns arquivos para os familiares do alemão como prova de que tinham o material em mãos e estavam dispostos a publicá-lo na Internet, caso não recebessem o dinheiro.

Não é a primeira vez que a família de Schumacher é alvo de uma tentativa de chantagem. Em 2017, um homem de 25 anos cobrou 900 mil euros (cerca de R$ 5,4 milhões, pelo câmbio atual) da esposa do ex-piloto, Corinna Schumacher, ao ameaçar a integridade física dos filhos do casal. Ele foi condenado a 21 meses em caráter de sentença suspensa.



Michael Schumacher vive em reclusão há mais de 10 anos, desde que sofreu um acidente de esqui nos Alpes Franceses no dia 29 de dezembro de 2013. Ele não foi mais visto publicamente e a família não revela nenhuma informação sobre seu estado de saúde, num dos maiores mistérios do esporte atualmente.