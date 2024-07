De La Cruz participou de dois gols do Uruguai na fase de grupos da Copa América - Mike Stobe / Getty Images via AFP

De La Cruz participou de dois gols do Uruguai na fase de grupos da Copa AméricaMike Stobe / Getty Images via AFP

Publicado 05/07/2024 14:59

Um dos destaques do Uruguai nesta Copa América, o meio-campista De La Cruz projetou o embate com o Brasil, pelas quartas de final do torneio continental. O camisa 7 valorizou a seleção brasileira e comentou a ausência de Vini Jr, que está suspenso e não poderá entrar em campo.

"Sabemos a importância que ele tem, o que gera, seu nível individual e o que vem mostrando nos últimos tempos. Agora, também sabemos claramente que os jogadores que podem o substituir estão em grande nível, individual e coletivo. Eles têm muita variedade e teremos que nos adaptar", ponderou De La Cruz em entrevista coletiva.

O meia também fez questão de valorizar a seleção uruguaia, que tem 100% de aproveitamento na Copa América até aqui. Na fase de grupos, foram nove gols marcados e somente um sofrido - dois tiveram participação do jogador do Flamengo.

"Temos grandes talentos individuais, é verdade, mas para nós o nível coletivo é muito importante. Os jogos que conseguimos vencer têm um brilho pessoal, mas principalmente como grupo. O trabalho de todos é a nossa força. Não creio que exista hoje uma equipe que com apenas um jogador faça a diferença", disse.

Uruguai e Brasil entram em campo neste sábado, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. Quem avançar terá pela frente Colômbia ou Panamá, na semifinal.