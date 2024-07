Mattheus terá sua primeira experiência longe do Brasil e de Portugal - Divulgação / Khorfakkan

Publicado 05/07/2024 14:54

Emirados Árabes - Filho do tetracampeão mundial Bebeto, Mattheus irá defender as cores do Khorfakkan, da primeira divisão dos Emirados Árabes, na próxima temporada. O meia passou o último ano no Farense, de Portugal.

"Estou muito feliz por poder ter esta experiência na minha carreira. O objetivo é dar sequência às boas temporadas que tenho feito. Vou procurar deixar a minha marca no clube", afirmou Mattheus em sua apresentação.



Em um ano e meio pelo Farense, marcou dez gols e anotou uma assistência em 54 partidas. Ele era um dos principais jogadores da equipe.

Revelado pelo Flamengo, Mattheus passou grande parte de sua carreira em Portugal. Por lá, defendeu clubes conhecidos como Sporting, Vitória de Guimarães e Estoril. Além disso, teve uma curta passagem pelo Coritiba, em 2020. Será sua primeira experiência longe dos dois países.