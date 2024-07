Brasil venceu Montenegro na estreia do Pré-Olímpico - Divulgação / Fiba

Publicado 02/07/2024 12:55 | Atualizado 02/07/2024 12:58

Rio - O Brasil estreou com vitória no Pré-Olímpico de basquete. A seleção brasileira conseguiu virar o placar no último quarto e venceu Montenegro por 81 a 72, nesta terça-feira (2), em Riga, na Letônia. O ala Bruno Caboclo foi o cestinha da partida com 25 pontos.

A seleção brasileira ficou atrás do placar durante quase toda a partida. Na primeira metade de jogo, o Brasil abusou dos erros, perdendo sete posses, além de converter um baixo número de arremessos lives e de bolas de três pontos.

O Brasil foi para o intervalo perdendo por seis pontos, mas deu a volta por cima no segundo tempo. A seleção brasileira começou a acertar os arremessos de três e conseguiu virar o placar no último quarto, vencendo o período por 29 a 16.

A seleção brasileira volta a quadra na próxima quinta-feira (4), às 13h (de Brasília), em Riga, na Letônia. Em caso de vitória, o Brasil avança de fase em primeiro lugar no Grupo B. Caso chegue à semifinal, enfrentará Filipinas, Geórgia ou Letônia. Somente o campeão disputará os Jogos de Paris.