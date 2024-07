Marta disputará sua sexta Olimpíada em Paris 2024 - Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 02/07/2024 14:12

Rio - O treinador Arthur Elias divulgou, na tarde desta terça-feira (2), a lista com as 18 jogadoras que integrarão a Seleção Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. A apresentação das atletas está marcada para a próxima quinta-feira (4), na Granja Comary.

A principal ausência na lista de Arthur Elias é Cristiane. A atacante de 39 anos, que defende o Flamengo, foi convocada para alguns jogos da Seleção em preparação para Paris 2024, porém ficou de fora da lista final. Além dela, Debinha, Ary Borges, Bia Zaneratto e Byanca Brasil também não jogarão os Jogos Olímpicos.

Por outro lado, a relação conta com a presença de Marta, que disputará sua sexta Olimpíada. Kerolin, recuperada de uma séria lesão no joelho direito, foi uma novidade na lista de Arthur Elias.

A Seleção está no Grupo C dos Jogos Olímpicos, junto de Nigéria, Japão e Espanha.

Jogadoras convocadas para Paris 2024

GOLEIRAS:

Lorena - Grêmio

Tainá - América-MG



ZAGUEIRAS:

Tarciane - Houston Dash (EUA)

Rafaelle - Orlando Pride (EUA)

Thais Ferreira - UD Tenerife (ESP)



LATERAIS:

Antônia - CBF

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians



MEIO-CAMPISTAS:

Yaya - Corinthians

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)



ATACANTES

Gabi Portilho - Corinthians

Adriana - Orlando Pride (EUA)

Kerolin - North Carolina Courage (EUA)

Ludmilla - CBF

Marta - Orlando Pride (EUA)

Jheniffer - Corinthians

Gabi Nunes - Levante (ESP)



SUPLENTES

Luciana - Goleira - Ferroviária

Lauren - Zagueira - Kansas City (EUA)

Angelina - Meio Campista - Orlando Pride (EUA)

Priscila - Atacante - Internacional (ESP)



Arthur Elias também confirmou, em entrevista coletiva concedida nesta terça (2), que outras seis jogadoras irão participar na preparação na Granja Comary. São elas: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras).