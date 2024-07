Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Fabio Souza/CBF

Publicado 03/07/2024 20:32

A seleção brasileira feminina se prepara para os últimos ajustes de olho nos Jogos Olímpicos de Paris. A partir dessa quinta (4), a delegação se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, para dar sequência à preparação.

O Brasil viaja rumo a Bordeaux, na França, base da equipe para os primeiros compromissos, no dia 17. A partir do dia 18, Arthur Elias começará os trabalhos em campo antes do duelo com a Nigéria. O segundo jogo será em Paris, diante do Japão, e o elenco retorna à sede após a partida para o último jogo, contra a Espanha.