Jogadores do Brasil comemoram gol sobre o Paraguai, único adversário que a Seleção venceu na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Jogadores do Brasil comemoram gol sobre o Paraguai, único adversário que a Seleção venceu na Copa AméricaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/07/2024 17:08

"Já estivemos neste lugar antes, já decretaram nosso fim mais de uma vez, mas a gente voltou a mostrar quem manda", afirma trecho do vídeo."O Brasil com S é também de superação, sangue e suor. Enquanto a bola for redonda e fizer as curvas do nosso jeito de ser, estamos no jogo. This is Brasil, lembra? Perdemos hoje, mas amanhã é logo ali. E amanhã, acredite, iremos vencer", reforça a entidade.