Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2024 07:20 | Atualizado 09/07/2024 07:28

Rio - Autor de um belíssimo gol contra o Atlético-MG, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, chegou já marcou quatro vezes com a camisa do Botafogo. Com 25 partidas, o jovem igualou o número de gols que fez em uma temporada e meia vestindo a camisa do Real Betis.

Luiz Henrique entrou em campo em 59 jogos pelo clube espanhol, anotou quatro gols e deu 10 assistências. Pelo Alvinegro, além de ter marcado quatro vezes, o atacante já deu passes para três gols de seus companheiros em 2024.



O atacante foi o segundo principal investimento do Botafogo na temporada, perdendo apenas para Thiago Almada, que foi contratado recentemente. Luiz Henrique custou cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 105 milhões na cotação da época).



Revelado pelo Fluminense, o jovem se profissionalizou em 2020 e atuou no Tricolor até o meio de 2022, quando se transferiu para o Betis. Para contratá-lo, o Botafogo ganhou uma disputa contra o clube formador do atacante e também contra o Flamengo.