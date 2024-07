Com a renovação, multa rescisória de Wesley no Flamengo subiu para 200 milhões de euros - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/07/2024 16:34

Rio - O Flamengo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Wesley até o fim de 2028. O defensor, de 20 anos, está na mira do Bournemouth, da Inglaterra, e, com a ampliação do vínculo, a sua multa rescisória subiu para 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual). As informações são do 'ge'.

No ano passado, ele já havia sido procurado pelo Barcelona, que fez uma proposta de empréstimo com opção de compra para contar com o defensor - que não foi liberado. Vale ressaltar que o clube carioca tem 70% dos direitos econômicos do atleta.

Sem o uruguaio Varela no período da Copa América, Wesley ganhou chances como titular sob o comando do técnico Tite e vive bom momento. No total, pelo Flamengo, entrou em campo em 79 oportunidades e fez dois gols.

Com o jovem entre os 11 iniciais, o Rubro-Negro entra em campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maracanã, e busca os três pontos para assegurar a liderança do Campeonato Brasileiro.