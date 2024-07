Wesley tem sido titular do Mengão na ausência de Varela - Divulgação / Flamengo

Publicado 11/07/2024 09:55

Rio - Em meio ao desejo do Bournemouth, da Inglaterra, o Flamengo iniciou conversas para renovar contrato com o lateral-direito Wesley. O Rubro-Negro deseja ampliar o contrato do jovem, de 20 anos, por pelo menos mais quatro temporadas.

Revelado na base do Flamengo, Wesley voltou a ser titular com a ida de Guillermo Varela para defender o Uruguai na disputa da Copa América. O jovem se destacou e acabou sendo alvo de uma proposta do clube inglês.



O Flamengo rejeitou uma oferta de de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 70 milhões). No entanto, o Rubro-Negro não encerrou suas conversas com o Bournemouth e poderá topar vender o lateral, caso o valor aumente para 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões).



No total, o lateral entrou em campo em 76 jogos, marcou duas vezes e deu duas assistências. Wesley tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025 e sua multa rescisória é no valor de 50 milhões de euros (algo em torno de R$ 293,4 milhões).