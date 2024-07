Gerson foi o capitão do Flamengo mais uma vez - Marcelo Cortes / Flamengo

Gerson foi o capitão do Flamengo mais uma vezMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/07/2024 22:59

derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, nesta quinta-feira (11), no Maracanã. Após a partida, o camisa 8 afirmou que o gol no início complicou o Rubro-Negro e também aproveitou para questionar o gol anulado por impedimento de Gabigol, já no fim da partida, que garantiria pelo menos o empate. Rio - Capitão do Flamengo, Gerson lamentou a. Após a partida, o camisa 8 afirmou quee também aproveitou para, já no fim da partida, que garantiria pelo menos o empate.

"No meu modo de ver, fizemos um bom jogo. Sofremos o gol no começo, complicou, você sai perdendo cedo. Conseguimos empatar a partida, controlamos o jogo, tivemos chances de fazer o 2 a 1, não fizemos e depois no começo do segundo tempo teve um contra-ataque onde tomamos o segundo gol", disse o meia.

"Tentamos o tempo todo, tivemos oportunidade de empatar o jogo, empatamos, mas, infelizmente, o impedimento é quando a bola toca no adversário no que eu pude ver. Eles já traçaram a linha quando a bola já estava saindo e o Gabi já estava na frente. Mas não é desculpa", completou.

Agora, o Flamengo terá mais de uma semana para se preparar para o próximo jogo, contra o Criciúma, no dia 20, no Maracanã. Até lá, Tite já contará com os retornos de Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, que estão representando o Uruguai na Copa América.

"Jogadores importantes, de seleção, mas nosso grupo é forte. Fomos bem, enaltecer a força do grupo. Será importante a volta deles. Teremos tempo para treinar até o próximo jogo", finalizou Gerson.