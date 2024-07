Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza no Maracanã - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/07/2024 22:34

Rio -, e viu a liderança do Campeonato Brasileiro escapar. Com o segundo tropeço seguido em casa, o time de Tite foi ultrapassado na tabela pelo Palmeiras. Pedro, de pênalti, marcou para o Rubro-Negro, enquanto os cearenses fizeram na infelicidade de Wesley, que marcou contra, com o oportunismo de Lucero.