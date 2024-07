Eduardo se machucou e precisou ser substituído no segundo tempo de Vitória x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Eduardo se machucou e precisou ser substituído no segundo tempo de Vitória x BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2024 11:09

Rio - A situação médica de Eduardo virou preocupação no Botafogo. De acordo com o site "ge", a gravidade da lesão no músculo anterior da coxa direita foi maior do que o clube imaginava após os exames e uma cirurgia não está descartada.

LEIA MAIS: Botafogo e Santos ficam distantes de acordo por Joaquim

Inicialmente, a previsão era que Eduardo voltasse aos gramados em um mês. Agora, o Glorioso já trabalha com o prazo de três meses, com o camisa 33 só voltando a ficar à disposição na reta final da temporada.

Diante do cenário, Eduardo está fora das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Caso o Botafogo avance nas competições, ele também deve ser desfalque nas quartas e nas semifinais das duas competições.

Eduardo se lesionou no último dia 11, quando precisou ser substituído no jogo contra o Vitória por fortes dores na coxa após cobrar um pênalti para fora. O meia vem sofrendo com lesões em 2023 e já enfrentou um problema muscular na mesma coxa em maio e no tornozelo em abril, praticamente em sequência.

Nos últimos jogos, Eduardo vinha colecionando boas atuações pelo Botafogo. Em 2024, já são 26 jogos, com oito gols e quatro assistências.