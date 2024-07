Georgios Vagiannidis é jogador do Panathinaikos - Reprodução/Instagram @george_vagia

Publicado 20/07/2024 15:30 | Atualizado 20/07/2024 15:31

Rio - O Botafogo negocia pelo lateral-direito Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, da Grécia. As conversas estão avançadas, e há confiança pela contratação. O jogador de 22 anos foi uma indicação de Artur Jorge.

O Braga, que era comandado pelo atual treinador do Glorioso, enfrentou o Panathinaikos nas preliminares da última Liga dos Campeões. A direção da SAF aprovou o nome. O lateral, aliás, já deu o sinal verde para o acerto, mas ainda falta o acordo com o clube grego. A informação é do "ge".

Cria do Panathinaikos, Vagiannidis também soma passagens por Sint-Truiden, da Bélgica, e a equipe sub-20 da Inter de Milão, da Itália. Há outros nomes cotados para a posição no Botafogo, mas o grego larga na frente pelos valores mais acessíveis em comparação com os demais nomes no radar.

Como tem contrato válido somente até o ano que vem, Vagiannidis poderá assinar um pré-contrato com outro clube em breve. O risco de perdê-lo de graça facilita a negociação.