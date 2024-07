Gregore tem sido peça essencial para a solidez da equipe comandada pelo técnico Artur Jorge - Vítor Silva / Botafogo

Gregore tem sido peça essencial para a solidez da equipe comandada pelo técnico Artur JorgeVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/07/2024 10:23

Rio - O volante Gregore tem se tornado um dos pilares defensivos do Botafogo . Ele é o líder em desarmes entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro nas últimas três rodadas - sendo titular em duas -, com 14. Os dados são do 'SofaScore'.

Leia mais: Botafogo acerta empréstimo de Segovinha para clube dos Emirados Árabes



No período, o Alvinegro enfrentou e superou Atlético-MG (3-0), Vitória (0-1) e Palmeiras (1-0). Fora de casa, no Barradão, o 'Pitbull', como é chamado pelos torcedores, foi quando atingiu sua maior marca: oito desarmes em 90 minutos.



Além disso, nessas partidas, Gregore não sofreu dribles, deu uma assistência e teve 88% de aproveitamento no passe. Ele tem sido peça essencial para a solidez da equipe, já que é um dos principais responsáveis por proteger a intermediária defensiva. No período, o Alvinegro enfrentou e superou Atlético-MG (3-0), Vitória (0-1) e Palmeiras (1-0). Fora de casa, no Barradão, o 'Pitbull', como é chamado pelos torcedores, foi quando atingiu sua maior marca: oito desarmes em 90 minutos.Além disso, nessas partidas, Gregore não sofreu dribles, deu uma assistência e teve 88% de aproveitamento no passe. Ele tem sido peça essencial para a solidez da equipe, já que é um dos principais responsáveis por proteger a intermediária defensiva.