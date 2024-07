Luiz Henrique comemora gol marcado em Botafogo x Internacional - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique comemora gol marcado em Botafogo x InternacionalVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2024 20:27

Rio - Na noite deste sábado, 20, o Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso impôs um ritmo forte no primeiro tempo e abriu o placar com Luiz Henrique, aos 38 minutos. Já na etapa complementar, a equipe carioca não conseguiu manter o mesmo nível e caiu de produção, mas segurou o resultado. John, inclusive, fez uma grande defesa para selar o triunfo alvinegro no último lance.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 39 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O time de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

O jogo

O Botafogo imprimiu um forte ritmo especialmente nos dez primeiros minutos de partida. Nesse cenário, o Glorioso sufocou o Inter contra o próprio campo e ficou em cima em busca do gol.

Passado esse período, o Inter conseguiu respirar um pouco na partida e chegar ao ataque, mas não era eficiente. O Glorioso, por sua vez, seguia superior em campo e dono das ações.

Na reta final da primeira etapa, a equipe de Artur Jorge finalmente conseguiu furar a defesa colorada. Aos 38 minutos, Igor Jesus recebeu a bola pelo lado direito, fez o pivô e tocou de calcanhar para Cuiabano. O lateral-esquerdo avançou e cruzou rasteiro para Luiz Henrique. O atacante pegou de primeira e finalizou forte, sem chances de defesa para Rochet.

No segundo tempo, o jogo mudou. O Botafogo não impôs mais o mesmo ritmo e, consequentemente, perdeu o controle da partida. Dessa forma, já não conseguia criar jogadas e criar como na etapa inicial.

O Inter passou a ter mais posse e também atacou mais em relação ao primeiro tempo. Apesar disso, seguia com dificuldade para ser eficaz. As melhores chances vieram na reta final. Na primeira, Hyoran ficou cara a cara com John, mas mandou para fora. Na segunda, o goleiro fez uma grande defesa em chute de Gustavo Prado.

Ficha técnica



Botafogo x Internacional



Data e hora: 20/7/2024, às 18h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Cuiabano, Damián Suárez, Savarino e John (BOT) / Rômulo e Igor Gomes (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luiz Henrique (1-0) (38'/1ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano (Marçal, 10'/2ºT); Danilo Barbosa (Marlon Freitas, 36'/2ºT) e Tchê Tchê (Gregore, 36'/2ºT); Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos (Tiquinho Soares, 10'/2ºT) e Igor Jesus (Kauê, 26'/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo (Gustavo Prado, 19'/2ºT), Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley (Hyoran, 36'/2ºT), Alario (Lucca, 19'/2ºT) e Borré.