John foi decisivo na vitória do Botafogo sobre o Internacional - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2024 21:12 | Atualizado 20/07/2024 21:12

Rio - John foi um dos heróis da vitória do Botafogo sobre o Internacional por 1 a 0 , neste sábado (20), pela 18ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Colorado quase empatou a partida no último lance, em chute de Gustavo Prado que desviou no zagueiro Bastos. O goleiro, porém, estava atento e salvou com uma das mãos. Após o jogo, ele celebrou o resultado e a defesa.

"Fico muito feliz, agradeço a Deus, mais três pontos. A gente sabia da dificuldade do jogo. Foi um jogo muito difícil, e a gente soube suportar super bem e conseguimos sair com o resultado positivo. (Sobre a defesa especificamente) Acabou desviando ali, fui feliz, mais uma grande defesa. Agradeço a Deus. É isso, poder ajudar, e hoje saímos com três pontos", disse John, ao "Premiere".

O goleiro, aliás, engatou uma sequência de quatro jogos seguidos sem levar gols. Antes do triunfo sobre o Inter, o Botafogo conquistou os seguintes resultados: triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras; triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória; triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG



"Seguimos, seguimos trabalhando. Tem muita coisa pela frente", concluiu John.

Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos 39 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O time de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.