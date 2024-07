Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2024 21:58 | Atualizado 20/07/2024 22:27

Rio - Artur Jorge se irritou a abandonou a entrevista coletiva que concedia neste sábado, 20, após a vitória do Botafogo sobre o Internacional por 1 a 0 . O técnico se irritou ao ver um jornalista deixar a sala de imprensa.

"Da próxima vez que estiver aqui a falar e algum jornalista sair ao meio da conferência (coletiva), eu vou me embora. Peço desculpas, mas vou ficar por aqui. Nos falamos numa próxima oportunidade. Exijo respeito".

Artur Jorge, técnico do Botafogo, se sentiu desrespeitado após o jornalista fazer uma pergunta e abandonar a sala de imprensa.



"Da próxima vez que eu estiver falando e um jornalista sair no meio da coletiva, eu vou embora."



Antes de abandonar a coletiva, Artur Jorge fez uma análise do jogo. Ele ressaltou que a partida desta sábado era perigosa e lembrou do curto intervalo que o time teve, já que o Botafogo enfrentou o Palmeiras noite da última quarta-feira.

"Desfrutar desta vitória, que foi difícil, mas merecida também. Este era um jogo muito perigoso, tendo em conta aquilo que era o próprio contexto. Nós sabíamos disso, preparamos o jogo em cima dessa dificuldade. E a dificuldade seria sempre aquilo que é um adversário que mudou treinador há dois dias atrás, que vinha de uma sequência de resultados não positivos. Nós tínhamos que estar preparados para não sermos traídos emocionalmente, porque tivemos menos de 72h para voltarmos a jogar depois de um jogo de grande intensidade".

"Fizemos aquilo que era preciso para podemos vencer. Sei também que quebramos na segunda parte em termos de qualidade de jogo. Não fomos tão fortes como queríamos, já prevíamos que isso pudesse acontecer. Mas era importante estarmos em vantagem para controlarmos o jogo. Tivemos a demonstração, mais uma vez, de uma equipe madura, capaz de chegar à vantagem e guardá-la até o fim. São mais três pontos".

Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos 39 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O time de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

"Esperar poder somar mais três (pontos) para fazermos 42, que seria muito interessante para nós. Seria um sinal também de força. Vamos com toda certeza tentar dar o nosso melhor para que, no próximo jogo, possamos ter a capacidade de vencer um adversário que é muito forte e fazendo uma temporada muito boa", finalizou Artur Jorge.