Igor Jesus teve papel importante para reter a bola no ataque do BotafogoVítor Silva / Botafogo

"Feliz pelos três pontos. Na jogada, consegui segurar o zagueiro, fazer o pivô para o Cuiabano, que jogou bola rasteira para o Luiz Henrique fazer o gol", declarou o atacante após o confronto.

"É manter a serenidade, dia a dia, se Deus quiser no final tudo vai dar certo e vamos conseguir nossos objetivos", completou.

Além do belo passe de calcanhar para iniciar o gol da vitória, Igor Jesus contribuiu, principalmente, com pivôs para reter a bola no ataque alvinegro.

O camisa 99 mostrou que chegou para disputar posição com Tiquinho Soares e, consequentemente, ser mais uma boa opção ao técnico Artur Jorge no setor ofensivo do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 39 pontos na tabela e se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o São Paulo, no MorumBis, às 19h30 (de Brasília), na quarta-feira (24), pela 19ª rodada da competição.