Luiz Henrique garante 'estar bem fisicamente' e se destaca no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/07/2024 11:38

Rio - Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional, no último sábado (20), no Nilton Santos , Luiz Henrique celebrou mais uma boa atuação e reforçou que está confiante pelo bom momento que vive com a camisa alvinegra. Ele é o líder de participações diretas em gols do Glorioso no Campeonato Brasileiro, com seis.