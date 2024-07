Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2024 16:18

Rio - Artur Jorge revelou inspiração no holandês Johan Cruyff e no alemão Jürgen Klopp, treinadores que estão marcados na história do futebol. O comandante do Botafogo destacou que os dois foram referências que o ajudaram a criar seu próprio conceito de jogo.

"Eu posso aqui destacar dois, com alguma identidade que eu, no jogo, fui buscar. Um deles é o Johan Cruyff, pelo seu conceito de futebol total, futebol moderno, atrativo, dinâmico, em que o caos ofensivo está muito presente, e o Klopp - e pela verticalidade do jogo, com jogadores rápidos, procurando sempre o gol. Tenho essas duas referências que me ajudaram a criar o meu próprio conceito de jogo e contextualizar", disse Artur Jorge, à TV Globo.

"São duas referências, uma atemporal em relação à marca que já está registrada, e Klopp pelo sucesso enquanto técnico de uma equipe, que aprecio muito. E estamos vendo o Botafogo com muitas dessas semelhanças e estou desvendando um pouquinho do que é olhar ao Botafogo com algumas inspirações", completou.

Os dois primeiros jogos de Artur Jorge no Glorioso foram com derrotas, mas não demorou para o time encaixar. Hoje, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e está vivo na briga pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.