Alexander Barboza ganhou a vaga de Lucas Halter no time titular do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2024 15:15 | Atualizado 22/07/2024 15:15

Rio - Após um começo irregular, o zagueiro Alexander Barboza vem ganhando destaque no Botafogo . Titular nas últimas quatro partidas, o Alvinegro, que lidera o Campeonato Brasileiro, não teve sua defesa vazada e emplacou uma ótima sequência na competição.

No período, o Alvinegro enfrentou e superou Atlético-MG (3-0), Vitória (0-1), Palmeiras (1-0) e Internacional (1-0) com o argentino no time principal. No triunfo sobre o Colorado, ele teve nove ações defensivas, sendo sete cortes e duas interceptações, de acordo com o "SofaScore". Além disso, ganhou oito de 11 duelos, tendo sua atuação elogiada mais uma vez pelos torcedores.



Barboza assumiu o lugar de Lucas Halter na equipe do técnico Artur Jorge e parece que não sairá tão cedo. Ao lado de Bastos, o camisa 20 conseguiu trazer solidez para a defesa. Nos duelos mais difíceis, contra Atlético-MG e Palmeiras, ambos conseguiram conter jogadores como Hulk, Paulinho, do Galo, e Estêvão, do Verdão.



O zagueiro provavelmente continuará nos 11 iniciais para o duelo com o São Paulo, na quarta (22), às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 39 pontos, e busca sua quinta vitória seguida na competição.