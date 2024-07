Artur Jorge tem 73,3% de aproveitamento no comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2024 08:30 | Atualizado 22/07/2024 08:33

Rio - O Botafogo aprendeu com os erros do ano passado. Após demitir Tiago Nunes, o Alvinegro foi certeiro na escolha por Artur Jorge e recuperou o protagonismo. Desde a chegada do treinador português, o Glorioso tem o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A do Brasileirão e se tornou candidato na disputa por todos os títulos.

Artur Jorge foi contratado em abril deste ano. O Botafogo pagou a multa rescisória de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) para tirar o treinador do Braga, de Portugal. Sob o comando do português, foram 25 jogos, 17 vitórias, quatro empates e derrotas, com 73,3% de aproveitamento. É o maior índice da Série A neste período.

Com Artur Jorge no comando, o Botafogo voltou aos trilhos. O Alvinegro é o líder do Brasileirão e caminha para conquistar o primeiro turno pelo segundo ano consecutivo. Além disso, também chegou às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Líder do Brasileirão, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 19ª rodada. O Alvinegro precisa de pelo menos um empate para conquistar o primeiro turno pelo segundo ano seguido.