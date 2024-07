John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2024 13:08

Rio - As denúncias e todo o trabalho de investigação por manipulações de resultados não vão apenas em direção aos adversários do Botafogo. O empresário John Textor, acionista majoritário da SAF alvinegra, afirmou que tem indícios de participação de jogadores do próprio clube em um jogo do Brasileirão de 2023, edição marcada pela derrocada na reta final e perda do título após 14 pontos de vantagem na liderança.

Em trecho de entrevista ao site "ge", Textor diz que os relatórios da empresa Good Game!, contratada para as análises, constatou manipulação por parte de jogadores do Botafogo no último ano. Ele, no entanto, optou por preservar nomes e garantiu que estes não estão na "rotação".

"Quando eu fiquei tão comprometido com isso e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas. Eu acreditei, certo? E então eu disse: preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo", disse.

"Não vou dizer (nomes). Porque eles merecem se defender... Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, e agora é uma tecnologia ainda melhor. É chato, né? Porque eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação", completou.

Em 2023, o Botafogo teve campanha brilhante no primeiro turno, com 47 pontos somados, chegou a manter a vantagem até a chegada de Lucio Flavio para o lugar do técnico português Bruno Lage, mas teve sequência de 11 jogos sem vitória e despencou. O Glorioso terminou o Brasileirão na quinta colocação.