Tiquinho Soares em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2024 10:18

Rio - O atacante do Botafogo, Tiquinho Soares, de 33 anos, vem atraindo interesse de clubes do exterior. De acordo com informações do jornalista Ekrem Konur, equipes do futebol da Turquia sondaram a situação do centroavante alvinegro.

Apesar do interesse, Tiquinho Soares não tem o desejo de deixar o Botafogo. O atacante renovou seu contrato com o clube carioca recentemente até o fim de 2026. Ele deseja continuar fazendo parte do atual projeto do clube carioca.



O interesse de equipes de fora do Brasil em Tiquinho Soares não é novo. Inclusive, no ano passado, quando era artilheiro do Brasileiro, o Botafogo chegou a recusar uma proposta de R$ 33 milhões de uma equipe saudita pelo centroavante.



No Botafogo desde o meio de 2022, Tiquinho Soares entrou em campo em 97 partidas, fez 42 gols e deu 16 assistências com a camisa do clube carioca. Atualmente, o centroavante é titular da equipe de Artur Jorge.