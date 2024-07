Leonel Di Plácido, novo reforço do Sport - Divulgação / Sport Club do Recife

Leonel Di Plácido, novo reforço do Sport Divulgação / Sport Club do Recife

Publicado 22/07/2024 18:58

Recife - O Sport anunciou a contratação do lateral-direito Di Plácido para a sequência da temporada. O argentino, que vestiu a camisa do Botafogo em 2023, chega por empréstimo junto ao Lanús (ARG) por um ano com opção de compra.

é do Leão! pic.twitter.com/UmRyTGYRdq — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 22, 2024

Pelo clube carioca, Di Plácido entrou em campo 50 vezes, fez um gol e deu seis assistências. Durante o marcante Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi titular em 25 rodadas e viveu altos e baixos com a camisa alvinegra.



Agora, no Sport, tem a missão de substituir Pedro Lima, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e ajudar na campanha em busca da vaga na Série A de 2025.



Neste momento, o Leão da Ilha ocupa a oitava posição, com 24 pontos, dois de desvantagem para o Novorizontino, primeiro time dentro do G4 da Série B.