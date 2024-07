Artur Jorge faz ótimo trabalho sob o comando da equipe alvinegra - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 23/07/2024 07:50 | Atualizado 23/07/2024 08:18

Rio - Líder do Brasileiro com 39 pontos, o Botafogo irá confirmar o "título de campeão do primeiro turno" com um simples empate contra o São Paulo, no Morumbi, porém, pensando em conquistar a taça da Série A, o clube carioca entrará em campo desejando a vitória, e caso ela venha, a equipe de Artur Jorge irá igualar a campanha de uma equipe campeã brasileira que também teve um português no comando.

Em 2019, Jorge Jesus levou o Flamengo ao seu sétimo título do Brasileiro, e no primeiro turno colocou o Rubro-Negro na frente de todas as equipe somando 42 pontos: foram 13 vitórias, três empates e três derrotas na competição.



Caso consiga bater o São Paulo, o Botafogo, de Artur Jorge, somará a mesma pontuação, também com os mesmos resultados: 13 vitórias, três empates e três derrotas. A equipe de Jorge Jesus fazia mais gols, marcou 42 em 19 partidas, enquanto até o momento, o Alvinegro balançou as redes em 29 vezes. Porém, o atual líder sofre menos gols: 14 contra 18 do campeão brasileiro de 2019.



O clube carioca também busca o "bicampeonato do primeiro turno". No ano passado, o Botafogo fez a melhor campanha do começo de todos os Brasileiros e terminou a primeira parte do torneio com 48 pontos. Porém, no segundo turno acabou vivendo uma derrocada e concluiu a Série A em quinto lugar.