Botafogo do técnico Artur Jorge tem 62,9% de aproveitamento como visitanteVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/07/2024 13:52

Rio - O Botafogo pode alcançar um feito histórico. O Alvinegro pode encerrar o primeiro turno do Brasileirão como o melhor visitante em caso de vitória diante do São Paulo, nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Morumbis, em partida válida pela 19ª rodada. Para confirmar tal feito, no entanto, precisará contar com tropeço de rival.

Líder do Campeonato Brasileiro com 39 pontos conquistados, o Botafogo é o visitante mais indigesto da competição. Com 62,9% de aproveitamento, o alvinegro soma 17 pontos em nove jogos atuando fora de casa. Ao todo, são cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Além de precisar vencer o tricolor paulista, o Glorioso terá que torcer contra o rival Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro tem um jogo a menos, após o confronto contra o Internacional, pela 17ª rodada, ter sido adiado por conta de compromissos atrasados do time gaúcho pela Copa do Brasil e Sul-Americana.

O Flamengo soma 15 pontos atuando longe de seus domínios e pode ultrapassar o Botafogo se vencer os dois jogos que faltam, contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 20h, no Barradão, e contra o Internacional, em partida que ainda não tem data definida para acontecer.