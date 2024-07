Artur Jorge terá que fazer mudanças no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/07/2024 08:30

Rio - A terça-feira foi um dia de péssimas notícias para os torcedores do Botafogo. No mesmo dia, o Alvinegro soube que dificilmente irá contar com o meia Eduardo em 2024 e que terá o desfalque do atacante Júnior Santos por algumas semanas. Além disso, o atacante Jeffinho foi internado para tratar de uma infecção. Os problemas serão uma grande prova de fogo para o elenco alvinegro.

Sem dúvidas a ausência mais sentida será a de Júnior Santos. Artilheiro do Botafogo na temporada, o atacante, de 29 anos, tem sido peça fundamental na equipe de Artur Jorge, com uma dinâmica e força física que poucos atletas têm no futebol brasileiro. Para o seu lugar, o substituto atualmente é Igor Jesus, recém-contratado.



Matheus Martins, de 21 anos, ex-atacante do Fluminense, está perto de ser comprado e também será mais uma opção para substituir Júnior. O próprio Jeffinho, que está hospitalizado, deverá ter condições de voltar a jogar mais cedo que o artilheiro do Botafogo e poderá receber uma oportunidade.



Eduardo, de 34 anos, não deve atuar mais em 2024, porém, o meia não vinha sendo titular absoluto. Ele era peça importante no elenco, dando a possibilidade de Artur Jorge mexer na formação da equipe quando necessitava. Para sua função, o Alvinegro tem Oscar Romero ou até mesmo Allan atuando de forma mais adiantada. Após a disputa dos Jogos Olímpicos, Thiago Almada será mais uma possibilidade para atuar como apoiador.



Vivendo esses momentos delicados, o Botafogo irá encarar o começo do returno e também partidas decisivas da Copa do Brasil, contra o Bahia, e posteriormente contra o Palmeiras, pela Libertadores. É a hora do grupo montado para a temporada de 2024 mostrar sua força.