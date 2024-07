Artur Jorge faz belo trabalho no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/07/2024 08:21

Rio - Com a vitória sobre o Palmeiras, no Nilton Santos, o Botafogo se isolou na liderança do Brasileiro o e ficou mais perto do "bicampeonato do primeiro turno", título simbólico para quem termina a primeira fase da competição. A última vez que o mesmo clube encerrou essa parte do torneio duas vezes seguidas em primeiro aconteceu há dez anos.

Em 2013 e 2014, o Cruzeiro acabou conquistando o título simbólico do primeiro turno. Na ocasião, a equipe mineira se sagrou campeã da Série A em ambos os anos. Algo que não aconteceu com o Botafogo no ano passado.



Em 2023, o Botafogo terminou o primeiro turno com 47 pontos com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio. Porém, o Alvinegro viveu uma derrocada no restante da competição, principalmente na reta final, e acabou terminando a Série A em quinto lugar. O Palmeiras foi campeão.



No momento, o Alvinegro tem 36 pontos, com três de vantagem para o Alviverde, que está em segundo. O Flamengo tem 31 pontos, mas conta com uma partida a menos que seus dois maiores adversários na edição de 2024 do Brasileiro. O Botafogo ainda joga contra o Internacional, no Nilton Santos, e contra o São Paulo, no Morumbi, antes do fim do primeiro turno.



Além do Cruzeiro, apenas um outro clube conseguiu o feito de ser bicampeão simbólico do primeiro turno. Em 2006 e 2007, o São Paulo terminou a primeira parte da Série A na liderança. Em ambos os anos, o club do Morumbi conquistou o título do Brasileiro. A competição é disputada por pontos corridos desde 2003.