Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza, zagueiro do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2024 14:48

Rio - A vitória por 1 a 0 com boa atuação contra o Palmeiras não encheu os olhos do elenco do Botafogo, que manteve o foco na sequência do Brasileirão. Um dos destaques da partida da última quarta-feira (17), o zagueiro Alexander Barboza celebrou o triunfo dentro de casa, mas descartou qualquer situação especial em ter vencido o rival paulista, algoz de 2023.

"Para nós era um jogo a mais pela disputa do campeonato. Entendo o sentimento (dos torcedores) pelo o que viveram (em 2023), pela disputa do líder contra o vice-líder. A atmosfera hoje foi incrível e isso nos dá força para mostrar mais, e vocês puderam ver a força que a equipe mostrou para buscar a vitória", disse, após a partida.

Com o resultado, o time comandado por Artur Jorge chegou a 36 pontos e se isolou na liderança da competição. O argentino citou a boa campanha e não escondeu os objetivos ao fim da temporada.



"O Botafogo é um candidato a ganhar títulos. Formaram um plantel para isso. É passo a passo. Fizemos uma grande partida. Agora, temos um grande rival pela frente (Internacional, neste sábado). Temos a vantagem e isso é importante", disse.

Alexander Barboza tem recebido oportunidades no time titular do Botafogo e vem formando dupla de zaga com o angolano Bastos. Contra o Palmeiras, o camisa 20 foi peça importante para anular o atacante Estevão, um dos destaques do Brasileirão.