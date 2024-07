Luiz Henrique, do Botafogo, em ação contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2024 22:05

São Paulo - Luiz Henrique viu o empate em 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi , nesta quarta-feira (24), como muito bom, mas admitiu que o Botafogo poderia ter feito mais em campo. O Tricolor saiu na frente, mas o Glorioso buscou a virada ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, a equipe paulista garantiu a igualdade no marcador.

"Esse empate fora de casa foi muito bom, mas sabíamos que podíamos mais. Tomamos um gol muito cedo ali no primeiro tempo. Logo depois, foi um pênalti para nós, conseguimos empatar. Sabíamos que jogar fora, na casa do adversário, sempre é difícil, mas lutamos até o final, fizemos o nosso melhor, viramos. Depois, tomamos o empate. Levamos esse jogo aqui de aprendizado. Jogo difícil, mas esse pontinho é bom. Agora é seguir nessa jornada. Tem muito campeonato. Seguir assim", disse Luiz Henrique, ao "SporTV".

Com o resultado, o Botafogo soma 40 pontos e segue na liderança. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela 20ª rodada da competição.