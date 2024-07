São Paulo e Botafogo mediram forças no Morumbi - Vítor Silva/Botafogo

São Paulo e Botafogo mediram forças no MorumbiVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2024 22:15

São Paulo - Na noite desta quarta-feira, 24, o Botafogo empatou com o São Paulo por 2 a 2 no Morumbi , em jogo da 19ª rodada do Brasileirão. Lucas Moura abriu o placar para o Tricolor, mas Tiquinho Soares e Cuiabano colocaram o Glorioso em vantagem. Na etapa complementar, porém, Ferreira apareceu para dar números finais à partida. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Botafogo soma 40 pontos e segue na liderança. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.