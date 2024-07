Lance do jogo entre São Paulo e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre São Paulo e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2024 21:36

São Paulo - Em jogo de quatro gols no Morumbi, o Botafogo empatou com o São Paulo por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura abriu o placar para o Tricolor, mas Tiquinho deixou tudo igual pouco depois. A virada alvinegra veio ainda no primeiro tempo, com Cuiabano. O Glorioso, porém, caiu de produção na etapa complementar e viu a equipe paulista chegar ao segundo gol e dar números finais ao duelo com Ferreira.

fotogaleria

Com o resultado, o Botafogo soma 40 pontos e segue na liderança. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela 20ª rodada da competição.

O jogo

A partida começou animada no Morumbi. Após um vacilo do Botafogo na saída de bola, Ferreira recuperou a posse de bola e invadiu a área. Bastos chegou para a disputa e acertou o braço no rosto do atacante. O pênalti, então, foi assinalado. Lucas Moura foi para a batida e abriu o placar aos seis minutos.

A resposta do Botafogo, porém, não tardou. Pouco depois, Savarino levantou bola na área, e Tiquinho Soares cabeceou para o braço aberto de Wellington. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Tiquinho bateu e deixou tudo igual no marcador. Com isso, o Glorioso se tornou a primeira equipe a marcar em todas as partidas do primeiro turno na história dos pontos corridos do Brasileirão.

A virada alvinegra veio aos 22, numa boa jogada coletiva. Cuiabano recuperou a posse e entregou para Tchê Tchê, que logo tocou para Savarino. O venezuelano acionou Tiquinho, que encontrou Cuiabano no meio. O lateral-esquerdo invadiu a área, passou por Alan Franco e finalizou cruzado para balançar as redes do Tricolor Paulista.

Depois disso, o São Paulo teve bem mais posse de bola, mas não conseguiu levar perigo. O Botafogo, por sua vez, soube se defender bem e teve chances para ampliar a vantagem no contra-ataque. Entretanto, não conseguiu aproveitar.

Na etapa complementar, o cenário se manteve: o Tricolor Paulista tinha a bola, enquanto apenas se defendia. Dessa forma, quando o São Paulo finalmente encaixou um bom ataque, marcou. No momento em que as linhas do Botafogo estavam altas, Lucas Moura descolou ótimo passe para Ferreira, que estava livre pelo lado esquerdo. O atacante avançou e bateu na saída de John. O goleiro do Botafogo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu salvar.

O gol deu ânimo ao São Paulo, que cresceu na partida e empilhou chances claras de gol. Para sorte do time carioca, o Tricolor não conseguiu aproveitar nenhuma delas. O Botafogo só levou perigo no segundo tempo em um único momento, por volta dos 33 minutos.

Ficha técnica

São Paulo x Botafogo



Data e hora: 24/7/2024, às 19h30

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Cartões amarelos: Alan Franco, Lucas Moura, Wellington e Luciano (SAO) / Gregore, Artur Jorge, Marlon Freitas e Cuiabano (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Moura (1-0) (06'/1ºT) / Tiquinho Soares (1-1) (11'/1ºT) / Cuiabano (1-2) (22'/1ºT) / Ferreira (2-2) (15'/2ºT)

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano (Erick, 46'/2ºT) e Ferreira (Michel Araújo, 38'/2ºT); André Silva (Calleri, 12'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano; Gregore (Igor Jesus, 21'/2ºT), Marlon Freitas (Allan, 28'/2ºT) e Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 21'/2ºT); Luiz Henrique (Kauê, 41'/2ºT), Savarino e Tiquinho Soares (Carlos Alberto, 41'/2ºT).