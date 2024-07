Tiquinho Soares participou de três dos últimos quatro gols marcados pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2024 08:45 | Atualizado 25/07/2024 08:50

Rio - A estrela de Tiquinho Soares voltou a brilhar. O centroavante participou dos dois gols do Botafogo no empate com o São Paulo por 2 a 2 , nesta quarta-feira (24), no Morumbi, pela 19ª rodada do Brasileirão, e foi decisivo para a equipe alvinegra se manter na liderança do campeonato.

Foi a primeira vez que Tiquinho Soares colaborou com gol e assistência numa mesma partida desde a vitória sobre o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0, pela Libertadores, em fevereiro. No empate com o São Paulo, o camisa 9 fez o empate de empate e deu a assistência da virada para o lateral-esquerdo Cuiabano.

Com o gol e assistência no empate com o São Paulo, Tiquinho Soares acumula três participações em gols nos últimos quatro jogos. No período, o Botafogo marcou quatro gols. Ele também foi decisivo na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, marcando o único gol da partida, no Nilton Santos.

Além das participações em gols, Tiquinho Soares ainda criou três oportunidades para os companheiros. O camisa 9 volta a ser decisivo justamente num momento em que o Botafogo sofre com problemas de lesões, como Júnior Santos Eduardo , que podem não jogar mais nesta temporada.

Com o empate com o São Paulo, o Botafogo chegou aos 40 pontos e se manteve na liderança do Brasileirão na virada do turno, mas ainda não garantiu o título simbólico da primeira metade do campeonato. O Alvinegro volta a campo no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.