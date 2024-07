John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2024 13:53 | Atualizado 25/07/2024 13:57

Rafael Traci, árbitro de vídeo no jogo entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão 2023, processou o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, após o dirigente acusar o VAR da partida de manipulação. Ele cobrou R$ 100 mil por danos morais, segundo informou o "ge" nesta quinta-feira (25).

Traci entrou com ação na 4ª Vara Cível de Curitiba, no estado do Paraná. Segundo a sua defesa, Textor o acusou via publicação no Instagram, dizendo que ele teria induzido o juiz da partida a expulsar o zagueiro Adryelson. A defesa afirma que a postagem ataca a honra de Rafael e da classe de árbitros do futebol brasileiro.

"Na data de 05 de junho de 2024, o réu o qual é o sócio proprietário da SAF - Sociedade Anônima de Futebol do time profissional Botafogo de Futebol de Regatas, publicou em suas redes sociais (Instagram) dois vídeos no qual acusa o autor que atuava junto ao VAR do jogo entre o Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2023, que este teria induzido o arbitro principal à expulsão do jogador Adryelson, situação que teria colaborado para a derrota do Botafogo pelo placar de 4 x 3", afirma o documento. A defesa também pede para que as publicações sejam retiradas do ar, em caráter de urgência.