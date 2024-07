Matheus Martins pode não defender o Botafogo - Divulgação/Watford

Publicado 25/07/2024 07:48

Rio - A contratação do atacante Matheus Martins, de 21 anos, pelo Botafogo está emperrada. A Udinese, da Itália, exige 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) pelo brasileiro, enquanto o Alvinegro enviou uma contraproposta com um valor menor. As informações são do portal "GE".

Uma nova rodada de conversas entre os clubes deverá ocorrer ainda nesta semana. No atual momento, a negociação não tem mais o otimismo do começo por parte do Botafogo. A operação é por 70% dos direitos do jovem.



Além da questão financeira, outro ponto que mudou os rumos da negociação foi a lesão de Júnior Santos. O atacante fraturou a tíbia e deverá ficar alguns meses fora dos gramados. Com isso, o Botafogo poderá procurar o atacante que tenha preferência em atuar pelo lado direito. Matheus Martins gosta mais de jogar pelo lado esquerdo.



Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins, de 21 anos, deixou o clube carioca na temporada de 2022 rumo a Udinese. O atacante atuou emprestado pelo Watford na última temporada europeia.